Çocukların kayak mutluluğu Ordulu çocuklar ücretsiz verilen kayak eğitimi ile doyasıya eğlendi

Ordu’da 810 yaş arası çocuklar tüm ihtiyaçların Ordu Büyükşehri Belediyesi tarafından karşılandığı kayak eğitimleri ile kayak sporunu öğreniyor. İlk kez kayak sporu ile tanışan çocuklar, aldıkları eğitimlerle ve çeşitli aktivitelerle unutulmaz anlar yaşıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 810 yaş grubu çocuklara yönelik ücretsiz kayak eğitimi düzenliyor. Turizm Merkezi Çambaşı Yaylası’nda bulunan Doğa Tesislerinde düzenlenen etkinlikte çocuklara, ücretsiz kayak eğitimi verilerek kayak sporuyla buluşmaları sağlanıyor.



Çocuklar unutamayacakları bir gün yaşıyor

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ORBEL A.Ş. ve Ordu Kayak Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde ulaşım, kıyafet ve kayak takımı ücretsiz olarak çocukların hizmetine sunuluyor. Alanında uzman antrenörler tarafından verilen eğitimlerle, çocuklar hem kayak yapmayı öğreniyor hem de karda doyumsuz vakit geçiriyor. Eğitimlerin ardından ise çocuklar ve aileleri telesiyej turu da atarak unutulmaz bir gün yaşıyor.



Başkan Güler: “Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çocuklara kayak sporunu tanıtmak ve kayağı sevdirmek amacıyla ücretsiz kayak eğitimleri düzenlediklerini söyledi.

Çocukların mutluluğunu kendi mutluluğu olarak gördüğünü ifade eden Başkan Güler, “Kış sporlarını Ordu’muza alıştırmayı ve genç kardeşlerimizi bu spora kazandırmayı arzu ediyoruz. Bu amaçla 810 yaş arası 80 öğrencimize kayak eğitimi veriyoruz. Çok yoğun bir ilgi oldu. Çocuklarımızla birlikte ebeveynlerinin taşınması, kayak kıyafetlerinin verilmesi ve eğitimlerini biz karşılıyoruz. Böylece kış sporları ile ilgili Ordu’muz yeni bir çekim merkezi haline gelmek üzere. Bu yoğun ilgiyle birlikte başta Çambaşı Yayla’mız olmak üzere birçok yaylamızda kış turizmi aktif hale geldi. Bu konuda gençlerimizi ve çocuklarımızı canlı tutarak kış sporlarına hazırlamak istiyoruz. Verilen eğitimlerde hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin mutlu olduğunu görüyoruz, bu da bizi mutlu ediyor” dedi.



Heyecandan uyuyamadılar

Kayak sporu ile ilk kez tanışmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar ise kayak yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirttiler. Kayak eğitimlerinin yapılacağı günün öncesinde çok heyecanlandıklarını ve heyecandan uyuyamadıklarını vurgulayan çocuklar, kayağı çok sevdiklerini ve büyüdüklerinde de kayak sporunu devam ettirmek istediklerini ifade ettiler.



Aileler kayak eğitiminden memnun kaldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen eğitimlere çocuklarının yanı sıra ailelerde katıldı. Çocuklarının bu mutlu anlarında yanlarında olan aileler, yaşanan keyifli anları ölümsüzleştirmek için cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Eğitimlerden dolayı çocukları kadar kendilerinin de mutlu olduğunu vurgulayan aileler, “Pandemi sürecinde evde kalmak zorundayız. Bu dönemde yapılan bu etkinlik hem çocuklarımızı hem de bizleri çok mutlu etti. Bizi sabah evimizden aldılar, çocuklarımızın elbiselerini vererek kayak eğitimi verdiler. Hep birlikte unutulmaz bir gün yaşadık. Bu fırsatı bize verdikleri ve çocuklarımızı mutlu ettikleri için Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundular.

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