Ordu'da halk günü

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği “halk günü” toplantısında 173 vatandaşı dinledi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan “halk günü” toplantısında, vatandaşların tek tek sorun, şikayet ve taleplerini dinleyerek not alan Vali Tuncay Sonel, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerinden sorun, şikayet ve taleplere çözüm bulunmasını istedi. Vali Sonel, Halk Günü toplantısına ebeveynleri ile gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek, çocuklara oyuncak hediye etti.

Amaçlarının vatandaşların taleplerine çözüm bulmak olduğunu belirten Vali Sonel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, vatandaşın derdiyle dertlenen, derdini çözmeye gayret eden hizmetkâr devlet anlayışı ile hareket ediyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Valiliğin kapısının tüm vatandaşlara açık olduğunu ifade eden Vali Sonel, kendisiyle görüşmek isteyen herkesin isteğini yerine getirmenin gayreti içinde olduğunu sözlerine ekledi.

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