Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa destek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınında iş yeri kapanan esnafa 2 bin lira destek verme kararı aldıklarını belirtti.

Güler yaptığı açıklamada, “Kovid19 salgınından dolayı genelge ile iş yerleri kapanan ilimizdeki esnaflara 2 bin lira destek verme kararı aldık. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi süreci boyunca hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlüyüz" dedi.



Online başvuru yapılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre destekten yararlanmak isteyen sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafesalonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri, halı sahalar ve nargile salonları gibi iş yeri sahipleri 25 Şubat 2021 tarihi itibariyle www.ordu.bel.tr adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.



8 Mart Pazartesi sona erecek

Başvuru yapacak olan esnafların sadece vergi levhası ile kendi adına açılmış banka hesap bilgilerini ibraz etmesi yeterli olacak. Başvurular 8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecek. Başvurusu onaylanan esnafın desteği, 22 Mart 2021 tarihinden itibaren başvuru esnasında vermiş oldukları IBAN veya hesap numaralarına yatırılacak.

Öte yandan birden fazla iş yeri olan esnaf sadece bir iş yeri için destek alabilecek.

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