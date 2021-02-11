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Katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu

DHA

Katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu


Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Ünye ilçesindeki katı atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.
Ünye ilçesine bağlı Cevizdere Mahallesi´nde Ordu Büyükşehir Belediyesi´ne ait katı atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının bölgede yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN
2021-02-11 15:59:45

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