3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Malatya Yeşilyurtspor: 2

Misli.com 3. Lig 1. Grup 18. hafta maçında Fatsa Belediyespor, sahasında Malatya Yeşilyurtspor’a son dakikada yediği golle 21 yenildi.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Ramazan Haymana xx, Hüseyin Otyakmaz xx, Recep Güneş xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Gökhan Günel x, Gökhan Açıkgöz x, Enver x, İsmail x (İsmail dk. 72 x), Fatih xx, Emre Usta xx (Mehmet Seçme dk. 72 x), Yeldar xx, Burak xx, Ahmet Mumin x (Doğukan dk. 86 ?), Tevfik Doğukan x
Malatya Yeşilyurtspor: İsmail xx, Erşan xx, Emre xx (Uğurcan dk. 88 ?), Akın xx, Gökhan Payal x (İzlem Anıl dk. 28 x), Ayhan xx, İlker xx, Erhan xx, Mücahit Çakır x, Halil xx (Deniz dk. 66 x), Güney xx (Burak dk. 88 ?)
Goller: Yeldar Yamaç (dk. 90+1) (Fatsa Belediyespor), Ayhan Gürbüz (dk. 86), Uğurcan (dk. 90+5) (Malatya Yeşilyurtspor)
Sarı Kartlar: Ahmet Mumin, Gökhan (Fatsa Belediyespor), Ayhan (Malatya Yeşilyurtspor)
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