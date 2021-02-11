Katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu (2)

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BEBEK CESEDİNİN BULUNMA ANI KAMERADA

Ordu'nun Ünye ilçesindeki katı atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunma anı, tesisin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde bebeği gören görevlinin yaşadığı şaşkınlık ile yürüyen bandın durdurulduğu yer alıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-02-11 18:23:00



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