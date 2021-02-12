Yaşlı kadını öldürüp çaldıkları 1 çuval fındık parası ile masaj salonu aramışlar (2)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÖLEN KADININ YAKINLARI ARACA SALDIRDI

Ordu´nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'nın katil zanlıları, Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz'un yargılandığı dava sonrası gerginlik yaşandı. Öldürülen kadının yakınları sanıkların içerisinde bulunduğu jandarma aracına saldırdı. Polisin müdahale ettiği grup sakinleştirilmeye çalışıldı. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-02-12 14:40:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.