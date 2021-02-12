Duruşma 5 Mart’a ertelendi Zanlılara aileden müdahale

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Ordu’nun Korgan ilçesinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanarak öldürülmüş halde bulunan Makbule Sarı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheliler hakim karşısına çıktı. Mahkeme sonrası zanlılardan mahkemeden ceza evine götürüldüğünde Sarı’nın ailesi ceza evi aracına saldırdı.



Mahkeme ileri tarihe ertelendi

Olay sonrası masaj salonuna gitmek için Ordu'ya geldikleri ortaya çıkan zanlılar, mahkemede birbirlerini suçladı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşma 5 Mart 2021 tarihine ertelendi. Sanıkların tutukluğunun devam edilmesi kararı ardından mahkeme çıkışı araçla cezaevine gönderilen cinayet zanlılarına Makbule Sarı’nın ailesi büyük tepki gösterdi. Olay büyümeden emniyet güçleri müdahale ettiler.

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