Ordu'da dev dalgalar karayoluna ulaştı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3 metreyi bulan dev dalgalar, kayalıkları aşıp karayoluna ulaştı.
Karadeniz’de şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalar, Sahil Caddesi Balıkçı Barınağı mevkisinde kıyılara zarar verdi. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafede karayolu, dalgaların fırlattığı taşlarla kaplandı. Dalgalar nedeniyle yoldan geçen araçların zarar görmemesi için polis önlem aldı. Belediye görevlilerince yollar temizlenmeye çalışıldı. Dalgadan dolayı yolda su birikintisi meydana gelirken, kayalara çarparak yola sıçrayan dalganın 34 metre yükseldiği görüldü. Dalganın devam etmesi nedeniyle araç geçişleri kontrollü sağlandı.
SamsunOrdu karayoluna ulaşan dalgalar anbean görüntülendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.