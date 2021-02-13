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İkiz nineler aşı oldu Ordu’nun renkli simalarından olan ve 3 yıl önce kardeşleri vefat eden Hacer ve Emriye Sarı, korona virüse karşı aşılarını yaptırdı

İHA

İkiz nineler aşı oldu Ordu’nun renkli simalarından olan ve 3 yıl önce kardeşleri vefat eden Hacer ve Emriye Sarı, korona virüse karşı aşılarını yaptırdı

Ordu’da, 86 yıl boyunca hiç ayrılmayan ve 3 yıl önce kardeşlerinden birisi hayatını kaybettikten sonra ikiz kalan Hacer ve Emriye Sarı (89), tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid19) aşılarını yaptırdı. İkizler, aşının faydalı olacağından umutlu olduklarını söyledi.
Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde yaşayan, sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan 89 yaşındaki üçüz ninelerden Hayriye Sarı, ilik kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 3 yıl önce vefat etti. Ölümün ayırmasıyla birlikte ikiz kalan Hacer ve Emriye Sarı, tüm dünyayı ve etkisi altına alan korona virüs salgınında belirli yaş periyotlarına ve meslek gruplarında uygulanan aşılama için randevularını aldı. İkizler, Sağlık Bakanlığı Yalıköy Aile Sağlığı Merkezi’ne giderek, yapılan kontrollerin ardından aşılarını oldu. Korona virüse karşı dirençlerini arttıran ikizler, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Aşı insanı virüsten koruyor”
Aşılama sonrası yaklaşık 30 dakika boyunca sağlık merkezinde tedbir amaçlı bekletilen ikizler, sonrasında ise evlerine gönderildi. İkizlerden Emriye Sarı, “Fazla bir acısı olmadı. Allah’a şükür. Hayırlı bir iş. Allah razı olsun yapanlardan, yolu açık olsun. Bize de hayırlı olsun, en iyi iyilik. İnsan virüsten korkuyor, onu Allah göstermesin. Aşı inşallah bizi koruyacak. Allah bize iyilik versin” dedi.
Hacer Sarı da şu anlık bir probleminin olmadığını ifade ederek, “Küçüklükten bu yana aşılara alışkınız. Aşı korur, inşallah fayda eder” diye konuştu.

“Aşı vurulmayı kendileri istediler”
İkiz kalan ninelerin bakımıyla ilgilenen akrabaları Emine Sarı ise, “Önce randevu aldık. Sonra aile sağlığı merkezine geldik ve aşılarını yaptırdık. Şuan 89 yaşına girdiler. Aşının, korona virüse karşı inşallah koruyacağını düşünüyoruz. Kendileri de aşıyı duyunca çok istediler hatta yaptırıp dışarıya çıkmak istediler. Şuan için çok şükür bilinen bir sağlık sorunları da yok, sadece yaşlarının verdiği ağrıları var” şeklinde konuştu.
Aşıları yapılan ikizler nineler, sağlık merkezinde bir süre gözlemlendikten sonra evlerine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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