Hemşire eşini öldürüp intihar eden özel güvenlik görevlisi, toprağa verildi (2)

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EŞİ DE ORDU´DA TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon´un Çaykara ilçesinde eşi Kamil İkinci tarafından vurularak öldürülen hemşire Zeynep İkinci için Ordu´nun Çaybaşı ilçesi Kapılı köyünde cenaze namazı kılındı. Asah Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası İkinci´nin cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede acılı baba Osman Çubuk taziyeleri kabul etti. DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2021-02-13 14:30:32



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