Altınordu Belediyesi kar ile mücadeleye hazır

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, meteorolojiden gelen uyarılar sonrası etkili olacak kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamlayarak, önlemlerini aldı.

Belediye bünyesinde oluşturulan kriz merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması adına yapılması gerekenler planlandı. Afet durum acil eylem planı hazırlanarak şehir üç bölgeye ayrıldı. Her bir bölgede yürütülecek çalışmaları da belediye başkan yardımcıları koordine edecek. Altınordu Belediyesi, 12 iş makinesi ve 287 personel ile göreve hazır olarak teyakkuzda olacak.

Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de ana arterler başta olmak üzere vatandaşların kullandığı ulaşım yolları için gerekli tedbirler alındı. Özellikle bu kış araç filosuna kazandırılan kar püskürtme el araçları büyük araçların giremediği her noktada mesaide olacak. Yaya kaldırımları ve ara sokaklar bu araçlarla kardan arındırılacak, buzlanmanın önüne geçilecek. Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirecek.

Olağanüstü kış şartlarında yaşanması muhtemel sıkıntılara da müdahale edilebilmesi adına Altınordu Belediyesi 20 kişilik arama kurtarma timi de hazır bekliyor. Altınordu Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin belirlenen noktalarında iş makineleriyle yol tuzlama ve küreme çalışmaları yaparak, yolları sürekli açık tutacak. Ayrıca belediye, olası ağır kış şartlarında sokak hayvanlarına yapılacak besleme çalışmaları için de ayrı bir ekip hazırlayarak, yeterli miktarda mama ve yemi hazır bir şekilde bekletiyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu Büyükşehir Belediye’si ile ortak çalışmaları sonucu oluşturulan karla mücadele ekiplerinin, olası buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme araçlarıyla vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Tüm önlemlerin alındığını kaydeden Başkan Tören, “Ekiplerimiz merkezde üç bölgede ve 92 mahallemizde vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamamaları için sahada çalışmalarını yürütecekler. Vatandaşlarımızın da bireysel anlamda tedbirli olmalarını istiyor özellikle araç sahibi vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, çıkarlarsa da seyahat ederken kış lastiklerinin takılı olmasını ve karlı havalarda takip mesafelerini korumalarını önemle rica ediyoruz “dedi.

Öte yandan vatandaşların, kış şartları nedeniyle yaşanması muhtemel herhangi bir sıkıntı karşısında, Altınordu Belediyesi'nin 444 40 52 numaralı iletişim hattından 24 saat belediyeye ulaşabilecekleri belirtildi.

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