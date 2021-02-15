Fındıkta 'yalancı bahar' tehlikesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındıkta 'yalancı bahar' tehlikesi

DHA

Fındıkta 'yalancı bahar' tehlikesi


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da geçen hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, fındığın erkenden püskül açıp, tomurcuklanmasına neden oldu. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, 1960´lı yıllardan sonra ilk defa böyle bir kış yaşandığına dikkat çekerek, "Şu anda püslerimiz, dişi ürüme organı dediğimiz karanfillerin uçları kurumaya başlamış. Bu mevsimde onların kurumaması lazımdı. Bu hakikaten çok büyük bir tehlike" dedi.
Ordu´da geçen hafta soğuk kış günleri yerini güneşli havaya bıraktı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, birçok tarım ürününde olduğu gibi Türkiye´nin milli ve stratejik ürünü olan fındığı da olumsuz etkiledi. Normal şartlarda mart ayı ve sonrasında uyanması gereken fındık, hava sıcaklıkları nedeniyle erken uyandı. Bölgede 'yalancı bahar' olarak adlandırılan güneşli havaya aldanan fındık erkenden püskül açıp tomurcuklandı. Yeterli karın ve yağmurun yağmaması nedeniyle dallardaki püsküller ve tomurcuklar sıcak havanın etkisiyle dökülmeye başladı. Ordu´da 20 dereceye dayanan hava sıcaklıklarının bu hafta 7 ila 8 dereceye düşeceği tahmin edilirken, yüksek kesimdeki bölgelerde hava sıcaklıklarının eksi 5 ile 11 arasında olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi de fındıkta olası bir zirai don yaşanma ihtimalini arttırdı.
'FINDIK ÜRÜNÜ ETKİLENECEK'
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındıkta yaşanan kuraklık tehlikesini ve olası bir zirai don afetinde üreticilerin alması gereken önemlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Bu yıl fındık oluşumu için uygun koşulların meydana gelmediğini belirten Akça, "Almış olduğumuz istatistiklerde 1960´lı yıllardan beri ilk defa Türkiye´de ve bölgemizde böyle bir kış geçiriyoruz. Mevsim normallerinin en az 10-12 derece üstünde geçen bir kış mevsimi yaşıyoruz. Bu da tabi ki bölgemizin, ilimizin ve ülkemizin önemli ihraç ürünü olan fındığı sıkıntılı bir duruma düşürüyor. Biz bu sıkıntıdan fındık ürününün etkileneceğini düşünüyoruz. Fındık oluşumunun meydana gelebilmesi için uygun koşulların olması gerekir. Normalde fındıkta tozlanma aralık ayının 15´inde başlayıp mart ayının 15´ine kadar devam ederdi. Bu sene bu koşullar gerçekleşmedi. Şu anda püsküllerimiz kurumuş. Bu mevsimde onların kurumaması lazım. Dişi ürüme organı dediğimiz karanfillerin bile uçları kurumaya başlamış. Bu hakikaten çok büyük bir tehlike. Çünkü erkek tozlanma organıyla dişi ürüme organı doğru zamanda buluşamadı. Bu da fındığın oluşumunda sıkıntı oluşturabilecek gibi duruyor" diye konuştu.
`BİTKİ KIŞ UYKUSUNA YATAMADI´
Fındığın hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle kış uykusuna yatamadığını ifade eden Akça, "Kışın özellikle ocak ve şubat ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bitki dinlenmedi ve kış uykusuna yatamadı. O kış uykusuna yatamayan bitki de bir dahaki sene için hazırlık yapamadı. En önemli sıkıntılardan bir tanesi budur. Şu anda fındık tehlikede ama buna da yapılabilecek bir uygulama yok. Çünkü bu doğanın bir düzeni. Eğer bu düzeni doğa sağlamıyorsa insanoğlunun sağlaması gibi bir husus söz konusu değil. Onun için yaşadığımız bu aylarda fındığın oluşması, özellikle karanfille püsteki tozlaşmanın oluşması bakımından büyük sıkıntılar yaşanacağı görülüyor. Temennimiz ürünümüzün çok fazla kayba uğramamasıdır" ifadesini kullandı.
'DON RİSK VAR'
Akça, meteorolojiden yapılan hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün fındıkta zirai don riskini ortaya çıkaracağını kaydederek, "Alınan meteorolojik bilgilere göre; hava sıcaklığında aşırı bir düşüş yaşanacak. Bu düşüş sonucunda yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışının sonucunda hava sıcaklığının eksilere düşmesi sonucu zirai don oluşabileceği tehlikesi var. Eğer zirai don oluşursa hakikaten ürünümüz çok sıkıntıya girer. Tozlaşmanın yanında bir de zirai don sıkıntısı çekeceğiz. Zirai don afetinde yapılabilecek uygulamalar var. İnşallah bu bütün üreticilerin riayet etmesi ile gerçekleşecek. Çünkü bu yapacağımız uygulamalar münferit yapılırsa çok fazla etki görülmüyor. Bu dumanlama sistemiyle havada oluşacak reaksiyonların bertaraf edilmesiyle alakalı. Üreticilerimiz hava sıcaklıklarının eksilere düşmesinin ardından bahçelerinde lastik, saman veya daha teknolojik tütsüleme makineleriyle bahçelerinde tütsü uygulayabilirler. Fakat bunları etraflarındaki üreticilerin de yapmaları gerekiyor" ifadelerinde bulundu.
Akça, fındık üreticilerin olası bir afette zarara uğramamaları için sigortalarını yaptırma çağrısında da bulundu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-02-15 08:29:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurtarılan Stajyer Kaptan Hamza Orhan, ailesine kavuştu Stajyer Kaptan Hamza Orhan: “Şiddete maruz kalmadan psikolojik olarak yıpratıcı zaman geçirdik"
YEREL HABERLER Kurtarılan Stajyer Kaptan Hamza Orhan, ailesine ...
Ordu’da beklenen kar etkili oldu Yüksek kesimlerde ve yaylalarda kar yağışı etkisini gösteriyor
YEREL HABERLER Ordu’da beklenen kar etkili oldu Yüksek kesimlerde ve ...
Altınordu Belediyesi kar ile mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi kar ile mücadeleye hazır
85’lik Abdullah usta fabrika gibi çalışıyor, günde 500 keser sapı üretiyor İlerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkartan Abdullah Dizen: “Boş duramıyorum, 500 adet üretip, farklı illere gönderiyoruz”
YEREL HABERLER 85’lik Abdullah usta fabrika gibi çalışıyor, günde ...
Akkuş şeker fasulyesi için sulama göleti yapılacak
YEREL HABERLER Akkuş şeker fasulyesi için sulama göleti yapılacak
Hemşire eşini öldürüp intihar eden özel güvenlik görevlisi, toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Hemşire eşini öldürüp intihar eden özel güvenlik ...
Üçüz olarak dünyaya gelen 89 yaşındaki Hacer ve Emriye Sarı kardeşler, aşı oldu
YEREL HABERLER Üçüz olarak dünyaya gelen 89 yaşındaki Hacer ve ...
İkiz nineler aşı oldu Ordu’nun renkli simalarından olan ve 3 yıl önce kardeşleri vefat eden Hacer ve Emriye Sarı, korona virüse karşı aşılarını yaptırdı
YEREL HABERLER İkiz nineler aşı oldu Ordu’nun renkli simalarından ...
Balık mezadında 'vali' sürprizi Mezatta ilk kez vali gören esnaf çok şaşırdı
YEREL HABERLER Balık mezadında 'vali' sürprizi Mezatta ilk kez vali ...
Ordu'da dev dalgalar karayoluna ulaştı
YEREL HABERLER Ordu'da dev dalgalar karayoluna ulaştı
Teorik ve uygulamalı eğitimle sertifikalı fındıkçı oldular
YEREL HABERLER Teorik ve uygulamalı eğitimle sertifikalı fındıkçı ...