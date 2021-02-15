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Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 'Esnaf Destek Projesi’nde detaylar netleşti

İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 'Esnaf Destek Projesi’nde detaylar netleşti

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde kısıtlamalarla iş yerleri kapanan esnafa yapacağı 2 bin TL destek yardımının detayları belli oldu.
Esnaf Destek Projesi’nden kimlerin yararlanabileceği, başvuru tarihleri, başvurunun nasıl yapılacağı ve istenilen evraklarla ilgili Büyükşehir Belediyesinden detaylı açıklama geldi.

Esnaf Destek Projesinden kimler yararlanabilecek?
Pandemi nedeniyle yayımlanan genelge kapsamında kapatılan sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet cafesalonu, bilardo salonları, lokeller, çay bahçeleri, halı sahalar ve nargile salonları iş yeri sahibi esnaflar Esnaf Destek Projesi’nden yararlanabilecek.
Başvurusu onaylanan esnafa bir defa olmak üzere 2 bin TL destek verilecek.
25 Şubat 2021 Perşembe günü itibariyle www.ordu.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak başvurular, 8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 17.00’de son bulacak.
Başvuru yapacak olan esnafların sadece vergi levhası ile kendi adına açılmış banka hesap bilgilerini ibraz etmesi yeterli olacak.
Başvurusu onaylanan esnafın destekleri 22 Mart 2021 tarihinden itibaren başvuru esnasında verdikleri hesap veya İBAN numarasına yatırılacak.
Yapılacak destek hane olarak düşünüldüğünden aynı haneye ikinci bir destek yapılmayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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