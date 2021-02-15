Balığın kulağına kar suyu kaçtı Olumsuz hava şartları balık fiyatlarını ikiye katladı Hava şartları nedeniyle tezgahlarda çeşit azaldı, fiyatlar yükseldi

Ordu’nun 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve denizlerdeki fırtına dolayısı ile az miktarda avlanan balık fiyatları yükseldi, tezgahlarda ise havuz balıkları çoğunluk gösterdi.

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, sahil kesimlerinde sağanak olarak etkisini gösteriyor. Denizlerde olumsuz hava şartları nedeniyle balığın az avlanması, tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı. Geçtiğimiz günlerde 20 liradan satılan mezgit 3540 liraya yükselirken, hamsi ve istavrit ise tezgahlarda yerini alamadı. Havuz balıklarının çoğunluk gösterdiği tezgahlarda, Ege taraflarında avlanan balıklar da yer alıyor.



“Fiyatlar uçuk olduğu için talep yok”

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, olumsuz hava şartları nedeniyle az miktarda avlanan balık fiyatlarının, neredeyse iki katına yükseldiğini söyledi. Fiyatların yüksek olmasına bağlı olarak satışların da düştüğünü aktaran Ceylan, “Şuan avcılık çok az ve ak miktarda kayık denize açılıyor. Buna rağmen havuz balıkları devamlı olarak var. Ege taraflarından da uskumru ve kupes var. İstavrit ve hamsi yok, yine bazı çeşitlerimiz de yok. Fiyatlar uçuk. Hava muhalefeti nedeniyle 20 liraya sattığımız mezgit 3540 lira, 3035 liraya sattığımız barbun 50 lira zaten tezgahlarda fazla da bir balık yok. Uskumru ve kupes Ege taraflarında bol çıkıyor, 2025 lira. Şuanda fiyatlar uçuk olduğu için talep de az. Şuanda zaten hamsinin de son zamanları. Bu zamanlarda hamsi bitiyor. Az miktarda var ama denk gelirse tutuluyor. Şuan tezgahlarda fiyatlar bir buçuk katını geçti” dedi.

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