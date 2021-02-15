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Ordu’da 48 bini aşkın kişi aşılandı Vali Sonel: “Tam saha pres”

İHA

Ordu’da 48 bini aşkın kişi aşılandı Vali Sonel: “Tam saha pres”

Ordu’da korona virüse karşı aşılama çalışmalarının başladığı günden buyana Ordu’da 48 bin 345 kişiye aşı yapıldığı açıklandı.
Her hafta Pazartesi günleri Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Korona virüs (Kovid19) pandemisinin başlangıcından bugüne kadar Ordu’da yapılan testler ve sonuçları, vaka durumları, tedavi süreçleri, filyasyon ve aşılama çalışmalarının değerlendirdiği toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapılarak, Ordu’nun Koronavirüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı.

48 bini aşkın kişi aşılandı
Hastanelerin servis, yoğun bakım, mekanik ventilatör kapasite ve doluluk oranları, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim durumu, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kovid19 İletişim Merkezi verileri ve aşılama çalışmaları hakkında detaylı bilgilendirme yapan Dr. Fatih Aydın, aşılama çalışmalarının başladığı günden buyana Ordu’da 48 bin 345 kişiye aşı yapıldığını söyledi.
Ordu ili genelinde bugün itibariyle 179 okulda yüz yüze eğitimöğretim faaliyete başlandığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, yüz yüze eğitimöğretime başlanan okullarda görev yapan öğretmenlere ve öğrencileri taşıyan servis şoförlerine Kovid19 testi yapılacağını söyledi.
Yapılan aşılama çalışmalarının pozitif avantajlarının görüldüğünü ifade eden Dr. Mustafa Kasapoğlu, kronik rahatsızlığı olan ve risk grubu altındaki vatandaşlarımızın aşılarını tamamlama gayreti içinde olduklarını kaydetti.
Kovid19 salgınının yayılma hızının azaltılması için önerilerini de dile getiren Kasapoğlu, yüz yüze eğitimöğretime başlayan okullarda Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi doğrultusunda önlemler alınması ve yapılmakta olan denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Vali Sonel: “Tam saha pres”
İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasaoğlu’nun nezdinde tüm sağlık çalışanlarına, ilçe kaymakamlarına, belediye başkanlarına, emniyet ve jandarma personellerine teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, “Sahada tam anlamıyla kontrol ve denetim faaliyetlerimizi yaptığımızda, meyvelerini alıyoruz. Kimsenin rehavete kapılmasına fırsat vermeyeceğiz. Bu illeti yeninceye kadar sahayı boş bırakmayacağız. Denetim ve kontrol faaliyetlerimizi 7/24 sürdüreceğiz. Kaymakamlarımızdan da sağlık çalışanlarımıza, filyasyon ekiplerine ve denetim görevi ifa eden kamu görevlilerimize moral ve motivasyon sağlamalarını istiyorum. Topyekun bir mücadele ile Kovid19 salgınına karşı verilen mücadelede başarılı olacağız. Vatandaşlarımızdan da duyarlı davranmalarını istiyoruz. Alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uymalarını bekliyoruz. Güzel günlere hep birlikte ulaşacağız inşallah” diye konuştu.
Valilik Toplantı Salonunda, yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'na, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Mesudiye Kaymakamı M. Emre Canpolat, Kumru Kaymakamı Hüseyin Aydın, diğer İlçe Kaymakamları video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

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