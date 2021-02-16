Fatsa’da eğitime kar engeli

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy okullarında yüz yüze eğitime ara verildi.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Fatsa ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla 16 Şubat 2021 Salı günü, yüz yüze eğitime başlayan tüm köy okullarında, eğitim öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

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