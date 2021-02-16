Ordu'da "beyaz örtü" mutluluk getirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan kar yağışı vatandaşları mutlu etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ordu ve genelinde yağışların devam edeceğinin öğrenilmesinin ardından sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Ordu ve ilçelerinde etkili olurken, Ünye'de ise vatandaşları sahil şeridine ve meydanlara akın ettirdi. Özellikle kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar bir yandan karın yağmasını fotoğraflarken, diğer yandan ise tadını çıkardı.

Yüksel kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası Akkuş, İkizce ve Çaybaşı ve Kabataş'ta kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerin aralıksız yol açma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Ordu'da kar yağışının Çarşamba akşamına kadar devam edileceği öğrenildi.

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