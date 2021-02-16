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Aracına zincir takmak isterken canından oldu

İHA

Aracına zincir takmak isterken canından oldu

Ordu’da bir kişi minibüsüne zincir takarken aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi Salafat mevkisinde meydana geldi. Kırlı’nın eski minibüsçülerinden Fahrettin Kılıç, minibüsüne zincir takarken minibüs birden hareket etti. Kılıç minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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