Aracına zincir takmak isterken canından oldu

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Ordu’da bir kişi minibüsüne zincir takarken aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi Salafat mevkisinde meydana geldi. Kırlı’nın eski minibüsçülerinden Fahrettin Kılıç, minibüsüne zincir takarken minibüs birden hareket etti. Kılıç minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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