Gezici aşı ekibi kara kışa rağmen korona virüs aşılarını aksatmıyor

Hastaneye ve aile sağlığı merkezlerine gidemeyen yaşlı ve yatalak hastaların ilk doz korona virüs aşısını gezici aşı ekipleri evlerine kadar giderek yapıyor.

Ordu’nun Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğü gezici aşı ekibi olumsuz hava koşullarına rağmen karlı yolları Fatsa Belediyesi’nin iş makinesi yardımıyla aşarak hastaların evlerine ulaştı. Evlerine gelen gezici aşı ekiplerine duacı olan 85 yaşındaki Nihat Ebrem ve eşi Fatma Ebrem, "Sağlık Bakanlığımızdan ve devletimizden bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" dediler.

Sefaköy Mahallesi’nde ikamet eden 85 yaşındaki Nihat Ebrem gezici aşı ekibine teşekkür ederek, “Allah razı olsun Sağlık Bakanlığı ekibine tüm personeline. Bu zor günlerde bu zor şartlarda kapımıza kepçe ile beraber gelip yolu açtırarak bizi bu mücadelenin içine kattılar. Korona virüs aşısını ailemle birlikte olduk ve çok teşekkür ediyorum bu yakın ilgiden dolayı. Allah devletimizden milletimizden tüm sağlık çalışanlarından razı olsun” dedi.

Nihat Ebrem’in eşi Fatma Ebrem ise, “Çok mutluyum Allah razı olsun. Sağlık ekipleri yolları açarak bizim için zorluğa katlandılar, bu kara kışa geldiler. Allah Sağlık Bakanlığı’ndan, devletimizden çalışanlarımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Bu seneki yaşadığım yaşantılar daha fazla. Hiç bir taraftan acizlik görmedim çok mutlu yaşadım. İki iki buçuk ayımız hastanelerde geçti. Hiç bir tarafta canım yanmadı. Hepsinden Allah binlerce kez razı olsun” şeklinde konuştu.

Pratisyen Hekim Dr. Preng Şayeste zor şartlarda ev ev gezdiklerini ifade ederek, “Bizim için önemli olan şartlar değil bu dönem içerisinde 85 yaş aşılarını yapıp ondan sonra geri kalan hastaların aşılarını yapıp bitirmek” dedi.

Hemşire Melek Özyürek de, “Bu karda kışta gerçekten çalışmak sağlık çalışanları için zor, hizmet götürmek. Vatandaşlarımızın aşılarına devam ediyoruz. Zor şartlar altında çalışıyoruz. İnşallah korona virüsü yeneceğiz, amacımız bu. Bütün sağlık çalışanları olarak Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

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