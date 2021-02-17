Gürgentepe'de 40 mahallenin görebileceği noktaya dev Türk bayrağı



Ahmet BAYRAK-Nurcan ŞANLI/GÜRGENTEPE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Gürgentepe ilçesinde gençler, iş insanları ve derneklerin katkılarıyla 96 metrekarelik dev Türk bayrağı hazırlandı. Bayrak, 40 mahallenin görebileceği yüksek bir tepede, göndere çekildi.

Gürgentepe ilçesine bağlı Muratcık ve Cumhuriyet mahallelerinde yaşayan gençler, iş insanları ve dernekler el ele vererek ilçede dev bir Türk bayrağını göndere çekmek için kolları sıvadı. Gençlerin girişimleriyle 32 metrelik bir direk ve 96 metrekarelik Türk bayrağı hazırlandı. Dev Türk bayrağı, 40 mahalleden görülebilecek Muratcık ve Cumhuriyet mahallelerinin zirvesine getirildi. Belediye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla Türk bayrağını göndere çekti, ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

`BAĞIMSIZLIĞIN VE ÖZGÜRLÜĞÜN SİMGESİ´

İlçe Kaymakamı Hasan Taş, bayrağın asılmasında emek harcayan gençlere teşekkür ederek, "Bayrak, bir ülkenin bağımsızlığını ve özgürlüğünü simgeleyen en önemli simgelerinden biridir. Bizler de Türk bayrağımızı en yükseklere çıkarmakla mükellefiz" dedi.

`40 MAHALLEMİZ, BAYRAĞIMIZI GÖREBİLECEK´

Bayrağın asıldığı yere piknik alanı inşa edeceklerini söyleyen Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, "Bu bölgedeki yaklaşık 40 mahallemiz, bayrağımızı görebilecek. Havası çok güzel bir yer, inşallah ilerde çok daha güzel bir alan olacak" diye konuştu.

`MAHALLELİ OLARAK ÇOK GURURLUYUZ´

Mahalle sakinlerinden Fatma Demirci, "Türk bayrağı mahallemize dikildiği için çok gururluyuz ve şeref duyduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kıymet Şanlı ise, "Bayrağı buraya dikenlere çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir de piknik alanı yapılacak, çok güzel bir yer olacak. Bayrağı, birçok mahalleye görüyor. Sabah kalkınca bayrağın dalgalandığını görünce ağlamam geliyor" dedi.

Mahalle muhtarları da bayrağın dikilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, bayrağa gözü gibi bakacaklarını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Gürgentepe Ahmet BAYRAK, Nurcan ŞANLI

2021-02-17 09:32:55



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