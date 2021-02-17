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Kurtulmuş: “Karşımızda sadece silahlı teröristler yok, onların arkasında nice devletler var” Ordu Valiliği’ni ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Türkiye ileriye gittikçe ayağına çelme takmak isteyenler var” “Terörün Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon doların üzerinde”

İHA

Kurtulmuş: “Karşımızda sadece silahlı teröristler yok, onların arkasında nice devletler var” Ordu Valiliği’ni ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Türkiye ileriye gittikçe ayağına çelme takmak isteyenler var” “Terörün Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon doların üzerinde”

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliği ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Türkiye ileriye gittikçe, maalesef çelme takmak isteyenler var. Karşımızda bir kaç bin silahlı terörist yoktur, onların arkasında nice devletlerin olduğunu biliyoruz. Terörün ise Türkiye’ye maliyetinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.
Kurtulmuş, partisinin Ordu 7’nci Olağan Kongresi’ne katılmak üzere geldiği kentte, Vali Tuncay Sonel’i makamında ziyaret etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Kurtulmuş, valilik şeref defterini imzaladı. Ziyarette, Ordu Valisi Tuncay Sonel’e hayırlı olsun dileklerini ileterek, Ordu’da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Kurtulmuş, yapılan hizmetlerin Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile birlikte daha da ileriye taşınacağına dikkat çekti. Vali Tuncay Sonel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçtiğimiz günlerde Gara’da şehit edilen 13 kişinin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

“Türkiye ileriye gittikçe ayağına çelme takmak isteyenler var”
Kurtulmuş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye’nin geliştikçe üzerinde oynanan oyunların da artığını söyledi. AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’ye çelme takmak isteyen ve yeniden güçlü kuruluşunu engellemek isteyen içeride ve dışarıda bir takım güçlerin olduğunu biliyoruz. Bu güçler her vesile ile her türlü aracı kullanıyorlar. Yeri geliyor ekonomik olarak baskı altına almaya çalışıyorlar, yeri geliyor fitne ve fesat çıkartmaya çalışıyorlar, yeri geliyor terör örgütleri marifetleri ile maalesef bundan bir asır evvel bu coğrafyada Osmanlı’nın çöküşü ile birlikte gündeme gelmiş olan oyunu yani vekalet savaşlarını hoplatıyorlar” diye konuştu.

“Terörün Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon doların üzerinde”
“Vekil olarak tayin ettikleri terör şebekeleri ile cinayet çeteleri ile Ortadoğu’da ve bu coğrafyada halkımızın arasına fitne sokmaya çalışıyorlar” diyen Kurtulmuş, “Türkiye’nin 40 yıldır PKK belası ile uğraştığını biliyoruz. Yıllar önce yaptığımız araştırmalarda o zaman terörün Türkiye’ye maliyeti 1 buçuk trilyon dolardı. Bu rakamın bu çok daha ileriye gittiğini ve 2 trilyon doların üzerine çıktığını tahmin ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Türkiye’nin, bölgenin yükselen gücü olduğuna dikkat çekerek, bunu istemeyenlerin Türkiye’nin terörle uğraşmasını istediklerini ifade eden Kurtulmuş, “Karşımızda sadece birkaç bin eline silah tutuşturulmuş terörist yoktur. Bunların arkasında nice devletlerin, istihbarat, lojistik, silah ve hatta siyasi destek ile bunlara ne büyük destekler verdiğini cümle alem biliyor, biz de biliyoruz. Şehit verdiğimiz 13 evladımızın acısı hepimizin içini yakarken, maalesef Türkiye’nin dostları olduğunu söyleyen ülkelerden uyduruk bir açıklama geliyor. Terörü insanlık suçu olarak görmeyenler, nasıl barışı ve selameti sağlayacak? Bunların işi gücü Osmanlı Devleti’nin çökertilmesi sürecinde kullandıkları bir takım silahlı milisleridir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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