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Cadde ve kaldırımlar kardan temizleniyor Kar küreme çalışmaları ile güvenli ulaşım sağlanıyor

İHA

Cadde ve kaldırımlar kardan temizleniyor Kar küreme çalışmaları ile güvenli ulaşım sağlanıyor

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte kaldırım, sokak ve caddelerde kar küreme çalışması başlattı.
Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Fatsa Belediyesi, tüm birimleri ile harekete geçti. Şehir genelinde tüm mahallelerde çalışmalar devam ederken, ana caddeler tamamen kardan temizlendi. Vatandaşların günlük yaşantısının engellenmemesi noktasında hummalı çalışmalar gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol, kaldırım, cadde, sokakları yaya trafiğine uygun hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, şehir merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda buzlanma olmaması, vatandaşların rahat bir şekilde ev ve iş yerlerine ulaşabilmeleri için kar küreme çalışmalarına yoğun mesai harcıyor.

"Güvenli yaya ulaşımı için caddeleri temizliyoruz"
Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, "Şehrin çeşitli yerlerinde kar birikintilerinin oluştuğu bölgeler, yayalar için tehlike oluşturuyor. Güvenli yaya ulaşımı için kaldırım ve caddeleri temizliyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Çalışmalarımız kapsamında yayalarımız için kaldırım ve caddelerde kar temizleme çalışmaları yapıyoruz” dedi.

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