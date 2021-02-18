Jandarma, rahatsızlanan yaşlı adamı sırtında alıp, ambulansa taşıdı

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13 şehidin katili işte o alçak!

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´nun Perşembe ilçesinde rahatsızlanan Ekrem Kıran'ı (75), kar nedeniyle evinin önüne gelemeyen ambulansa jandarma ekipleri taşıdı.

Perşembe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi´nde yaşayan Ekrem Kıran, evde rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis´ten yardım istedi. Ancak ambulans, kar nedeniyle Kıran´ın evinin önüne gidemedi. Bunun üzerine bir jandarma, Ekrem Kıran'ı sırtına alıp, kara bata çıka yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Kıran, Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Ekrem Kıran, jandarma ekiplerine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-02-18 15:42:56



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