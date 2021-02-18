Sağlık ekiplerinden gönülleri ısıtan davranış Ordu 112 Acil Servis ekibi, vaka dönüşü yolda gördükleri yaralı köpeğe müdahale etti

13 şehidin katili işte o alçak!

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Ordu'da bir vaka dönüşü yolda yaralı köpek gören 112 Acil Servis ekipleri, duyarsız kalmayarak ona müdahale etti.



Ordu'da bir vakaya müdahaleden dönen 112 Acil Servis ekipleri, yolda yaralı bir köpek görünce durdu. Önce sağ patisinde yara bulunan köpeğe, Ordu 112 Acil Servis ekibinden paramedik Mustafa Baran, müdahale ederek, sevimli köpeğin acısını hafifletti.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştı

Öte yandan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, o anlara ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Salgının kahramanları sevimli dostlarımızı da ihmal etmiyor. Ordu 112 Acil ekibinden paramedik Mustafa Baran vaka dönüşü yolda gördüğü yaralı köpeğe duyarsız kalmadı. Dünyayı yaşanılabilir bir yer kılan merhamettir" açıklamalarında bulundu.

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