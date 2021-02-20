Altınordu'da okul bahçeleri kardan temizlendi

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, okul bahçelerindeki karları temizleyerek, pazartesi gününe hazırlık yapıyor.

Altınordu Belediyesi, 22 Şubat Pazartesi günü eğitimöğretime başlayacak olan tüm okullarda temizlik çalışmaları yaptı. Öğrencilerin olumsuzluk yaşamamaları için, yüz yüze eğitimöğretime başlayacak olan tüm okul bahçeleri ve yollarda kar temizliği gerçekleştirilerek, okul çevresinde bulunan yollar öğrenciler için hazır hale getirildi.

Yüz yüze eğitime başlayacak olan okullara yönelik çalışmaların yapıldığını belirten Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Altınordu Belediyesi olarak her fırsatta eğitime dolayısı ile geleceğimiz olan çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. İlçemizde bulunan tüm okullarda ekiplerimiz hijyenik bir ortam oluşturulması adına dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdiler. Bir hafta içerisinde yağan yoğun kar yağışının ardından da İlçemizde yüz yüze eğitime başlayacak okullarımızın çevre temizliği ile ulaşım yollarının kar temizliğini gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin en güvenli bir şekilde okullarına ulaşımlarını sağlamak, yol güvenliği ve olası kazalara karşı tedbir almak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha iyi fiziki koşulların oluşturulması için sürdürdüğümüz çalışmalar ile okullarımız yeni eğitim öğretim dönemine tertemiz ve güvenli bir şekilde girmiş olacak. Uzun bir aranın ardından yeniden yüz yüze başlanan eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.

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