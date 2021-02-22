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Bu da ‘kardan astronot’ Türkiye’nin gündemi olan uzaya çıkma konusundan etkilendi, dikkat çekmek için kardan astronot yaptı Ordulu Adem Arslan, 3 saat süren çalışmanın ardından boyu 3 metreden uzun kardan astronot yaptı

İHA

Bu da ‘kardan astronot’ Türkiye’nin gündemi olan uzaya çıkma konusundan etkilendi, dikkat çekmek için kardan astronot yaptı Ordulu Adem Arslan, 3 saat süren çalışmanın ardından boyu 3 metreden uzun kardan astronot yaptı

Türkiye’nin son günlerde gündemi olan uzaya çıkma konusu ve uzay merakından etkilenen Ordulu Adem Arslan, kar yağışı sonrası 3 metre uzunluğunda kardan astronot yaptı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve tek renk zemin üzerinde yaptığı simgelerle dikkat çeken Adem Arslan, bu kez farklı bir çalışmayı hayata geçirdi. Geçtiğimiz yıllarda, kurutulmaya bırakılmış fındık alanı üzerinde ayyıldız simgesini şekillendiren ve bunu hızlandırılmış kameraya çeken genç, sonrasında da kar yağan zemine ayyıldız simgesini işlemişti.

Türkiye’nin uzaya çıkma gündemine dikkat çekmek istedi
Türkiye’nin, son günlerde gündeminde olan uzaya çıkma konusu ve uzay merakından da etkilenen Arslan, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası dikkat çekmek adına ‘kardan astronot’ yaptı. Ağabeyi Cemil Arslan ile birlikte kürek yardımıyla şekillendirilen ve yapımı 3 saat süren kardan astronot, yapıldıktan sonra etkili olan güneşli havanın etkisiyle eriyerek kayboldu. Adem Arslan, kardan astronotun yapım aşamasını hızlandırışmış video ile kaydetti. Arslan’ın kaydettiği videolar, sosyal medya ve platformlarda beğeni topladı.

“Yapım aşaması 3 saat sürdü”
Altınordu ilçesi Burhanettin Mahallesi’nde yaşayan ve boş zamanlarda doğa fotoğrafçılığı ve video çeken Adem Arslan, geçmiş yıllarda kar ve fındık üzerine geçmişte çalışmaların olduğunu söyledi. Bu yıl yağan kar yağışı ile bitlikte, Türkiye’nin son günlerde gündeminde olan uzaya çıkma konusundan etkilendiğini aktaran Arslan, “Bu defa be yapsam? Diye düşünürken, gündemle alakalı astronot yapmaya karar verdim. Yapım aşamasının hızlı çekim video ile kaydettim. Tamamen bitmesi 3 saat sürdü, hızlandırışmış video ile ortalama 2 dakikaya indirdim ve ortaya da bu şekilde bir çalışma çıktı” dedi.

“Türkiye’nin gündemine dikkat çekmek istedim, güneş açınca eridi”
“Her kar yağdığında ufak da olsa bir şeyler yaparım. Bu sefer gündem de uzay olduğundan astronot aklıma geldi” diyen Arslan, “Genelde tepkiler şaşırtıcı oldu, ilk bakışta anlamaya çalışanlar oldu. Robota benzetenler oldu ama genel olarak güzel bir ilgi oldu. Kar yağdıkça farklı projeleri yapmayı düşünüyorum. Daha önceden bir çizim yapmadım. Ağabeyim Cemil Arslan ile birlikte karı yığdık ve yığın oluşturduk. Sonra üstten aşağı şekillendirerek, kafamızdaki astronot resmini kar üzerine işlemeye çalıştık. Boyu 3 metreden biraz fazlaydı. Ama çok çabuk eridi. Ben belki biraz duru diye düşündüm ama önce eğildi, sonrasında da tamamen yok oldu” ifadelerine yer verdi.

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