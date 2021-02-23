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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu´dan Amerika´ya mutfak dolabı ihracatı

DHA

Ordu´dan Amerika´ya mutfak dolabı ihracatı


Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Ünye ilçesinde 2 kardeş tarafından yaklaşık 1,5 yıl önce kurulup, 35 kişinin istihdam edildiği mobilya entegre tesisinde üretilen mutfak dolaplarının, Amerika´ya ihracına başlandı. İkinci sevkiyat için hummalı çalışmaların sürdürüldüğü tesisin genel müdürü Furkan Sarı, "Kaliteden ödün vermemek bizim ilk önceliğimizdir. İlki yaşamaktan dolayı gururluyuz" dedi.
Ünye ilçesinde müteahhitlik de yapan Dursun-Abdullah Sarı kardeşler, mobilya üretimi için tesisleşme kararı aldı. Kolları sıvayıp, çalışmalara başlayan Sarı kardeşler, ilçede yaklaşık 1,5 yıl önce `TETA Home Art´ markası adı altına mobilya entegre tesisini kurmayı başardı. Profesyonel iş makineleriyle donatılan tesiste üretime geçen Sarı kardeşler, kuruluş hedefleri arasında yer alan mobilya ihracatına yöneldi. Yapılan görüşmelerde olumlu dönüşler alınması sonucu, 35 kişinin istihdam edildiği tesiste, üretimi tamamlanan mutfak dolapları, konteynerlere yüklenerek Amerika´ya gönderildi. Verilen ölçü standartları kapsamında ilk ihracat sevkiyatını başarıyla tamamlayan firma, Amerika´ya ikinci sevkiyat için hummalı bir çalışma başlattı. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye, çimento ve fındık ihraç edilen Ünye´de, entegre tesisinin girişimleriyle mobilya ihracatına da başlanmış oldu.
`ÖNCELİĞİMİZ KALİTE´
Kaliteden ödün vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirten firmanın genel müdürü Furkan Sarı, "Yaklaşık 1,5 yıl önce son teknoloji makinelerimizle bir entegre tesis kurduk. Bu tesisimizde ustasından aşçısına kadar 35 kişiye istihdam sağladık. 35 kişilik ekiple bir aile olduk. Sarı Kardeşler bünyesinde kurulan TETA Home Art Markamız ihracat hedefleriyle çalışmalarına başladı. Yolumuza emin adımlarla devam ederken yaptığımız görüşmeler sonucunda bir konteyner mutfak dolabını Amerika´ya ihraç ettik. İlk siparişimizi yola çıkarırken diğer siparişlerimizin de hazırlıklarını yapıyoruz. Kaliteden ödün vermemek bizim ilk önceliğimizdir" dedi.
`DEVLETİMİZ SAĞOLSUN İMKÂN SAĞLIYOR´
Amerika gibi uzak bir ülkeye mobilya ihraç ederek bölgede bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydeden Sarı, "Mutfak dolapları ile başladığımız ihracatımızı kapı, banyo mobilyası, genç odası, yatak odası, çocuk odası ürünleri de bir sonraki siparişimizde Amerika´ya göndereceğiz. İlk konteynerimiz yola çıktı. Diğer siparişleri de hazırladıktan sonra yaklaşık 2 haftalık bir süreçte ikinci sevkiyatımızı da yapmayı planlıyoruz. İstihdam odaklı olan mobilya sektöründe daha da istihdam sağlamak ve ülkemize döviz getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devletimiz de sağ olsun imkân sağlıyor. Bize gönderdiğimiz ürünlerde hem gümrük hem de satışlarımız konusunda kolaylık sağlıyor. Bu sektörde hizmet veren diğer arkadaşlarımıza da tavsiye ederim" diye konuştu.
`GURURLUYUZ´
İlçelerinde fındık ve çimento ihracatının olduğunu da hatırlatıp, mobilyayla ilke imza attıklarını anlatan Sarı, "Ünye´den Avrupa ve diğer ülkelere başta çimento ve fındık ihraç ediliyor. Ancak mobilya sektöründe bölgemizde Amerika´ya ihraç hiç gerçekleşmemiş. Yakın ülkelere mobilya ihracı yapılıyor ancak uzak ülkelere bu zamana kadar özellikle Amerika´ya mobilya ihraç edilmedi. Bu konuda ilki yaşamaktan dolayı gururluyuz" ifadelerinde bulundu.DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)
2021-02-23 11:13:17

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