Yavru keçiler Kartopu ve Bulut anne şefkatiyle evde bakılıyor Biberonla doyurulan keçilerin altları da bebek gibi bezleniyor

Ordu’da bir çiftçinin 4 gün önce dünyaya gelen saanen cinsi keçileri evde bebek gibi bakılıyor. Altları bezlenen yavru keçiler, biberonla besleniyor.

Gülyalı ilçesinde hobi amaçlı keçi besleyen Mehmet Özkurt’un keçileri 4 gün önce yavruladı. Keçileri küçük olduğu için köydeki ahırda bırakmaya razı olmayan Özkurt, yavru keçileri eve getirdi. 4 çocuk babası Mehmet Özkurt, eşi Gönül Özkurt ile birlikte evde keçileri bebek gibi bezleyerek, annelerinden sağdıkları sütü biberon ile içiriyor. Bebek gibi evde bakılan keçilere çiftin küçük kızları ise ‘Kartopu’ ve ‘Bulut’ adını verdi.

Mehmet Özkurt, annelerinden sağdıkları süt ile keçileri evde beslediklerini ifade ederek, “Ahır soğuk olduğundan evde bakıyoruz. Bunlar saanen keçisi ve sütleri bol oluyor. Annelerini sağıp, burada biberonla içiriyorum. Bakımları zor değil, bir süre evde bakıp yeniden annelerinin yanına götüreceğiz. Daha önce evde beslememiştim. Bu yıl geceleri soğuk olunca eve getirdim. Çocukların çok hoşuna gitti ve onlar da memnun oldu, sürekli oynuyorlar” dedi.



“Bebek gibi bakım istiyorlar”

Keçilerin bakımının zor olmadığını ancak bebek gibi ilgi istediklerini kaydeden Özkurt, “Ben kendim emekliyim ve bunlardan 5 tane vardı. Hobi olarak ilgileniyorum. Keçilerin ahırları köyde, onların bakımı için her gün köye gidiyorum. Köyde bunların yanında vakit geçiriyorum ve geri geliyorum. Şu an 6 tane yavrularımız daha var. Bunlar bebek gibi bakım istiyorlar, emzirmesi zor. Bir tanesini annesinin yanında bırakıp orada bakmak istedim ama zor oluyor” şeklinde konuştu.

Çiftin 6 yaşındaki kızları Zehra Özkurt ise keçileri çok sevdiğini ifade ederek, onlarla güzel vakit geçirdiğini söyledi.

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