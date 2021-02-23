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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da hafta sonu kısıtlamasında ceza yağdı

İHA

Ordu'da Kovid19 tedbirleri kapsamında geçen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 109 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen yasaklara uymamaktan, 48 araca da izin olmaksızın yasağa uymamaktan ceza uygulandı.

Ordu’da hafta sonu kısıtlamasında ceza yağdı

Ordu’da Kovid19 tedbirleri kapsamında geçen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 109 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen yasaklara uymamaktan, 48 araca da izin olmaksızın yasağa uymamaktan ceza uygulandı.
Hafta sonu kısıtlamasının olduğu 2021 Şubat tarihlerinde Ordu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında etkin kontrol ve denetimler gerçekleştirildi. Vali Tuncay Sonel’in koordinasyonunda, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı ve İlçe Kaymakamlarının bizzat başkanlık ettiği ve 2021 Şubat 2021 de gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde polis sorumluluk bölgesinde 4 bin 904 şahıs, 297 işyeri, 3 bin 250 araç kontrol edildi. 75 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan, 48 araca da çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.
Jandarma sorumluluk bölgesinde ise bin 126 şahıs, 227 işyeri, 955 araç kontrol edilirken 34 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan dolayı idari işlem uygulandı.
Buna göre polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında 6 bin 30 şahıs, 524 işyeri, 4 bin 205 araç kontrol edilirken 109 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan, 48 araca da çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid19 pandemisine yönelik alınan tedbirlerin ve kararların, bundan sonra da daha etkin bir şekilde kontrol ve denetimlerinin yapılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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