Ordu’da haklarında arama kararı bulunanlar tek tek yakalanıyor

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Ordu’da değişik suçlardan aranması olan kişiler sıkı bir kontrol ve araştırma ile yakalanıyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1521 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 şahsa emre aykırı davranıştan, 7 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa yasadışı bahis oyunu oynamaktan ceza uygulandı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 68 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 29’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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