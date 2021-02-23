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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da basın mensupları için ‘diksiyon ve hitabet kursu’ açıldı

İHA

Ordu’da basın mensupları için ‘diksiyon ve hitabet kursu’ açıldı

Ordu’da görev yapan basın mensuplarına yönelik ‘Diksiyon ve Hitabet Kursu’ açıldı. Basın mensuplarının ilgi gösterdiği kurs pandemi koşullarında gerçekleştirildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), şehirde görev yapan ve kamuoyunun bilgilenmesini sağlayan basın mensuplarını da unutmadı. Basın mensuplarının taleplerini değerlendiren ORMEK, teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşan 40 saatlik ‘Diksiyon ve Hitabet Kursu’ açtı.
ORMEK’te gerçekleştirilen kursa Ordu’da görev yapan basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu. Pandemi koşulları çerçevesinde düzenlenen kursun ilk gününde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nedim Gümüşkaya tarafından ‘Diksiyon ve Hitabet’ konularında kursiyerlere temel bilgiler verildi.
‘Diksiyon ve Hitabet Kursu’na katılım gösteren basın mensupları değişim ve gelişime açık olan basın sektöründe diksiyon ve hitabetin önemine vurgu yaparak kursun kendileri için çok yararlı olacağını belirtti.

Faydalı bir kurs
Kursiyerlerden gazeteci Hayati Akçay, kursun kendileri için çok yararlı olacağını söyledi. Basın sektöründe diksiyon ve hitabetin çok önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Akçay, “Basın sektöründe bulunmamız son dönemde belli kriterleri taşımamız gerektiğini gösteriyor. Görev yaptığım kurumun, muhabirlerinin daha çok ekranda olması isteğinden sonra konuşma ve beden dili konularında eksiklerimizin olduğunu fark ettik. Bunun üzerine basın mensubu arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda diksiyon eğitimleri almak istedik. Bunun üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesine talebimizi ilettik ve talebiz memnuniyetle karşılanarak ORMEK aracılığı ile kurs açıldı” dedi.
Gazeteci Mustafa Kırlak ise konuşmasında, “Meslekte kendimizi daha çok geliştirmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesinin açtığı ‘Diksiyon Ve Hitabet Kursu’na katılım gösteriyoruz. Gerçekleştirilen bu kursun basın mensupları olarak bizlere katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Talebimizi olumlu karşılayarak kursun açılmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. İnşallah bizler için verimli bir kurs olur” diye konuştu.

“Seslendirme ve haber okumaya katkı verecek”
‘Diksiyon ve Hitabet Kursu’ ile seslendirme ve haber okuma alanlarında kendilerini daha çok geliştireceklerini vurgulayan TV52 Haber Spikeri Dilara Aktaş da açıklamalarında, “Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kursun bizler için önemi çok büyük. Hem haber seslendirmede hem haber okumada hem de gittiğimiz haberlerde soru türetmede bize büyük katkı verecektir. Kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Diksiyon ve Hitabet Kursu’nun eğitmenliğini yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nedim Gümüşkaya ise, kursla karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunacaklarını belirtti. Basın mensupları için önemli bir kurs süreci geçeceğini aktaran Gümüşkaya, “Basın mensupları için Ordu Büyükşehir Belediyemiz tarafından açılan kursumuz başladı. Basın sektöründe diksiyon ve hitabetin önemi çok fazla. Biz de bu 40 saatlik süreci en iyi şekilde değerlendirerek karşılıklı tecrübelerimizi paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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