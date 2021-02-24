Vali Sonel'den korona denetimi Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Ordu’da sıfır vakaya ulaşıncaya kadar tedbirler uygulanacak” “Ev gezmelerine gitmeyin, misafir kabul etmeyin”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, alınan korona virüs tedbirlerini yerinde denetledi.

Beraberinde Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile birlikte Altınordu ilçesinde esnafların ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Sırrıpaşa, Süleyman Felek, Barbaros, Fatih, Hükümet ve Fevzi Çakmak Caddelerinde denetimlerde bulundu.

Yapmış olduğu denetimlerde Kovid19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol eden Vali Tuncay Sonel, bazı esnaflara ve vatandaşlara kurallara uymaları konusunda daha dikkatli ve hassas davranmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileğinde de bulunan Vali Sonel, sokakta karşılaştığı seyyar simit satıcılarından simit satın alarak, vatandaşlara simit ikramında bulundu. Ayakkabı boyatan vatandaşların ücretini de kendisi veren Vali Sonel, sokakta temizlik ürünü satan bir teyzenin ürünlerini de satın alarak, vatandaşlara hediye etti.

Altınordu ilçesinin bazı cadde ve sokaklarında gerçekleştirmiş olduğu denetimler sonrasında bir değerlendirmede bulunan Vali Tuncay Sonel, “Ordu’muzun 19 ilçesinde vali yardımcısı arkadaşlarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız ve kamu görevlisi arkadaşlarımızla birlikte her gün sahadayız. Ordulu hemşerilerimizden istediğimiz, bugünlerde biraz daha alınan kurallara riayet etmeleridir” dedi.



“Ev gezmelerine gitmeyin, misafir kabul etmeyin”

Ordululardan özellikle ev gezmelerine gitmemelerini, evlerine misafir kabul etmemelerini, taziye ve cenazelere katılmamaları noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini isteyen Vali Sonel, özellikle hafta sonlarında alınan çiftçi kayıt sistemi belgesinin kullanılarak köylere seyahatte bulunulduğuna dikkat çekerek, bu hafta sonu itibariyle müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.

“Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın dolmuşla ya da arabayla hastaneye gelmesine gerek yok. Biz onları özel araçlarımızla aldırılarak, hastanede testlerini yaptırıp evlerine bırakırız” diyen Vali Tuncay Sonel, “Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımızla beraber bu kurallara uyarsak bunun üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.



“Ordu’da sıfır vakaya ulaşıncaya kadar tedbirler uygulanacak”

Son haftalarda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan istatiksel verilerde Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ilk sıralarda yer aldığına vurgu yapan Vali Sonel, “Ordu genelinde sıfır vakaya ulaşıncaya kadar tedbirleri elden bırakmayacağız. Vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum; çarşıda işi olan, alışverişe çıkan evet ama sigara yasağı koyduğumuz, tedbir aldığımız, bariyerlerle kapattığımız HES koduyla geçmelerine müsaade ettiğimiz Sırrıpaşa, İsmetpaşa, Süleyman Felek gibi caddelerimizde, sahilimizde lütfen gezi amaçlı dolaşılmasın. Boş boş dolaşmaya gerek yok. Sosyal mesafeye uyalım, maskeleri düzgün takalım, temizliğe dikkat edelim. Aşılamada da iyiyiz. Ordu geneli olarak vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Canla başla çalışan tüm görevli arkadaşlarımıza vatandaşlarımız yardımcı olsunlar rica ediyorum” dedi.



Tedbirlere uymayanlara idari yaptırım geliyor

Akşamları misafir kabul edilerek bir araya gelindiğini gözlemlediklerini, bunun önüne geçmek içinde sıkı denetimler yapılacağının altını çizen Vali Tuncay Sonel, Ordu genelindeki vakaların yüzde 80’nin aile içi bulaşma olduğunu, tedbirlerin sıklaştırılacağını ve idari para cezalarını uygulanacağını ifade etti.

“Üretimin ve ekonominin devam etmesinden yanayız”

Bir basın mensubunun tam kapanmanın gündemde olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine açıklamada bulunan Vali Tuncay Sonel, ”Biz istiyoruz ki, üretim tedarik zinciri devam etsin, ekonomi canlansın, esnafımız elbette kazansın. Tam kapanmadan ziyade, ekonominin devam etmesinden yanayız. Çünkü, ekmek kazanan, ailesini geçindiren esnaflarımızda var. Biz hepimiz dikkat edeceğiz ki rahatlama olsun. Şuan hastanede yoğun bakımda, servislerde sıkıntımız yok o bir avantajımız. Sağlık Bakanlığımızın açıklamasında 100 bin nüfusta biz yüksek görünsek de, toplam vaka sayısında ön sıralarda değiliz. Sıfır vaka oluncaya kadar uğraşacağız, emekler boşa gitmesin. En kısa sürede Ordu’muzun da toparlanacağına inanıyorum. Biz kurallara uyar, dikkat edersek, sonuç başarılı olacaktır” diye konuştu.

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