Seri katile 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (2)

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5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEEBBET ALDI

Ordu ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan, Ordu'da yürütülen soruşturma kapsamında `yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek´, 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakim karşısına çıktı.

Çayıroğlu'nun yargılandığı 3 ayrı davada karar verildi. Seri katil, Sabri Güneş (68), Hasan Güneş (53), Zahide Güneş (59), Senayi Türedi (54) ve Ümit Türedi´yi (56) kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dursun Kurt'un (70) ölümüyle ilgili delil yetersizliği nedeniyle Çayıroğlu'nun beraatına karar verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-02-25 12:13:53



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