Balıkçı ağlarına, Roma dönemine ait amforalar takıldı



Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun Perşembe ilçesinde denize açılan balıkçıların ağlarına, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık bin yıllık tekne parçaları ile 13 amfora takıldı.

Perşembe ilçesinde denize açılan balıkçıların ağlarına, 13 amfora (sivri dipli, iki kulplu antik testi) ve gemi enkazı takıldı. Gördükleri karşısında şaşıran balıkçılar hemen durumu, Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın'a bildirdi. Aydın, ağlara takılan parçaları Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi´ne getirtti. Roma döneminden kalma olduğu tahmin edilen 13 amfora ve gemi ahşap enkaz parçalarının yapılan incelemede yaklaşık bin yıllık geçmişi olduğu tahmin ediliyor.

`BATIĞIN DEVAMIYLA İLGİLİ BİLGİLER EDİNİLEBİLİR´

20 gün önce balıkçıların kendisine ulaştığını belirten Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Balıkçılar, ağlarına bazı tarihi eserlerin takıldığını söylediler. Bu kapsamda ben de fotoğraf çekip bana atmalarını söyledim ve nesnelere bakınca tarihi eser olduğunu, amforalar olduğunu fark ettim. Daha sonra fotoğrafları Bodrum'da yer alan ve Türkiye´nin tek sualtı müzesinde bulunan arkeolog arkadaşlarıma yolladım. O arkadaşlarım da bunların Roma dönemine ait odluğunu söylediler. Bu parçaları balıkçılardan alıp, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi´nde topladım. Balıkçılar, bazı parçaları arkadaşlarına hediye etmiş, onları da alarak fakültemiz bünyesinde biriktirdim. Ordu Müzesi ile temasa geçerek, bunların müzeye transferini sağladım. Bu batık 70 metre civarında ve Medreseönü açıklarında bulundu. Bu kapsamda belki sualtı arkeologları bir çalışma yürütürse batığın devamıyla ilgili bilgiler edinilebilir" dedi.

`TARİHİ BİR DEĞERİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK´

Ağına amforalar takılan balıkçı Serdar Memiş, "Ağımıza, tekne parçalarıyla bazı küpler takıldı. Ben de hemen Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın'ı arayıp, bilgi verdim. O gün kalkan avına çıkmıştık, ilk önce bir kısım geldi, ikinci çekişimizde diğer kısım geldi. Ağları hep aynı yere kuruyoruz, daha önce de ağlarımıza ufak tefek takılıyordu. Çıkanları barınağa koyuyorduk, buraya gelen misafirlerimizin hoşuma giderdi, onlara verirdik. Ama tarihi bir değeri olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.

`TARİHİ BİR ŞEY BULDUĞUMUZ İÇİN MUTLU OLDUK´

Çıkan parçaları Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi´ne götürdüklerini belirten İlkay Çelik, "Okulda yapılan incelemede Roma dönemine ait olduğu söylendi. Böyle tarihi bir şey bulduğumuz için mutlu olduk" şeklinde konuştu.

O gün kalkan avına çıktıklarını anlatan İsa Memiş ise, "Ağlarımıza parçalar takıldı, daha önce de ufak tefek takılırdı ama önemsemezdik. Bu sefer çok geldi, sanırım ağları tam merkezindeydi. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, nesnelerin tarihi değeri olduğunu ve Roma dönemine ait olduğunu söyledi. Bunları bulduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2021-02-26 10:05:58



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