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Ordu'da virüs denetimleri Karadeniz'de "İngiltere mutasyonu" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz Bölgesi'nde mutant virüse dikkat çekti

İHA

Ordu'da virüs denetimleri Karadeniz'de "İngiltere mutasyonu" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz Bölgesi'nde mutant virüse dikkat çekti

Türkiye'nin genelinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık yayınladığı korona virüs haritasında, 1521 Şubat tarihleri arasında Karadeniz Bölgesi'nde zirvede olan Ordu'da, Valilik İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il ve ilçe genelinde denetimlerde taviz tanınmayacağı bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün canlı yayındaki açıklamalarında Ordu genelinde gösteren vakaların İngiltere mutasyonu olduğunu söyledi. Vaka artışı gösteren Karadeniz genelinde herhangi bir tam kapanma düşünülmediğini söyleyen Fahrettin Koca, "Kovid19 tedbirleri nedeniyle şu an tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz ama her geçen gün vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Kovid19 mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde. Bu mutasyon oranı ise bazı illerimizde giderek artıyor. Bu virüs ağırlıklı olarak İngiltere mutantıdır" dedi.

"Önce pazar yerleri ardından dolmuşlar"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Ordu'da ve diğer Karadeniz illerinde virüsün İngiltere mutantı olduğu açıklamasından sonra Ordu ili ve ilçelerdeki denetimler yoğunlaştırılarak önce kapalı pazar yerlerine ardından dolmuşlara HES zorunluluğu getirildi. İl ve ilçe genelinde yapılan denetimlerde ise kapalı, açık pazarlarda ve kalabalık dolmuşlarda il ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Ordu Valiliği: "Sıfır vaka olana kadar taviz yok"
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada il ve ilçe genelinde yaşanılan mutantlı virüsler nedeniyle kalabalık ortamlarda ve araçlarda HES kodu uygulamasının sıklıkla yapılmasına karar verildi. Ordu Valisi Tuncay Sonel yaptığı açıklamada ev gezmelerine gidilmemesi uyarısında bulunarak, Ordu'da sıfır vaka olana kadar hiç bir tavizin tanınmayacağını, kurallara uymayanlara ise ağır yaptırımlar uygulanacağını söyledi.
Geçen hafta yayınlanan tabloda Karadeniz Bölgesi'nde Ordu vaka sıralamasında ilk sırayı alırken, Ordu ili ve Ünye ilçesinde ise mutant virüslere rastlanıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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