Ordu'da muhtar, koronavirüse yenik düştü

Turgut DAĞDEVİREN/ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Çaybaşı ilçesi İçeribükü Mahallesi'nin muhtarı Cevat Türedi (59), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlçenin İçeribükü Mahallesi Muhtarı 3 çocuk babası Cevat Türedi, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle Ünye Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Türedi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Muhtar Türedi, ilçede Merkez Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından İçeribükü Mahallesi´ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenazede maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra 30 kişi sınırına da dikkat edildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Çaybaşı Turgut DAĞDEVİREN/ÇAYBAŞI(Ordu),(DHA)-
2021-02-26 12:15:37
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