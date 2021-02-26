Tarihi mahallede altyapı sorunu çözülüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, ilçenin en eski yerleşim alanlarından olan Eskipazar Mahallesi’nde altyapı çalışmaları başlatıldı.

Altınordu Belediyesi tarafından sürdürülen alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında, ilçenin en eski yerleşim alanlarından olan Eskipazar Mahallesi’nde çalışmalar başlatıldı. Belediyeye bağlı ekiplerce bölgeye ilk kez yağmur suyu hattı çekilerek, sıcak asfalt serilecek. Mahallede, 8 farklı sokakta başlatılan çalışmaların sonlanması ile yollar asfaltlanarak daha konforlu bir ulaşım sağlanacak. Ayrıca sokaklarda baskı beton kaldırım çalışmaları da tamamlanacak.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Bazı vatandaşların istek ve önerilerini de dinleyen Başkan Tören, çalışmaların sonunda Eskipazar Mahallesi’nin yeni görünümüne kavuşacağını söyledi.

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