Orduspor 1967 FK ile amatör kulüpler arasında birlik anlaşması imzalandı

Orduspor 1967 Futbol Kulübü ile 9 farklı amatör futbol kulübü arasında, birlik anlaşması yapıldı.

Orduspor 1967 Futbol Kulübü ile Ordu Kayaspor, Ordu Galataspor, Ordu Demirspor, Esnafspor, Kirazlimanıspor, Eskipazarspor, Kabadüz Belediyespor, Ordu Rusumatspor ve Ordu Doğaspor kulüpleri arasında birlik ve beraberlik anlaşması protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki tesislerde düzenlenen imza töreni öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orduspor 1967 Futbol Kulübü Başkanı Savaş Şimşek, kentteki futbolda çok zamandır şahit olunmayan bir ilk gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Biz Orduspor 1967 Futbol Kulübü olarak tüm kardeşlerimizle beraber 1967 yılında kurulan morbeyaz renklerimizin o güzel günlere gelmesi dileği ile tüm kardeşlerimizin yanımızda olması gerektiğini düşündük. Birlik ve beraberlik adına futbol dayanışması, Ordu’daki gençlerimizin spor ahlakı ve sporcu kimliği ile yetişip, Türk futboluna katkıda bulunması için birlik ve beraberlik anlaşması yapmaya karar verdik. Bugün de bu görüşmeler sonucunda bu birlik ve beraberliğimizi imza atarak mühürlüyoruz. İlk önce Altınordu’da başladığımız bugünkü olay, Ordu’yu temsil eden tüm takımlar için geçerlidir” dedi.

Amatör Kulüpler adına konuşan Haydar Demir de “Yaklaşık 6 aydır verdiğimiz çalışma ürünü olarak, Ordu’da bence bir ilk yaşanıyor. Ordu’nun amatör futbolda bu anlaşma ile çığır açacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Orduspor 1967 Futbol Kulübü ile amatör futbol kulübü yetkilileri arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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