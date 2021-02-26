Validen online halk günü

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kovid19 nedeniyle bilişim teknolojisini kullanarak ‘halk günü’ düzenledi.

Kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için her hafta ‘halk günü’ düzenleyen Vali Sonel, bu toplantılarda vatandaşların dertlerini çözmeye çalışıyor.

Korona virüs (Kovid19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ‘halk günü’ toplantılarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına son derece dikkat eden Vali Sonel, bu zorlu süreçte vatandaşlara telefonla görüntülü olarak ulaşarak dertlerini ve sıkıntılarını dinledi. İlgili birim müdürleri ile birlikte 210 vatandaş ile irtibat kurulan halk gününde Vali Tuncay Sonel, vatandaşlar tarafından iletilen sorun ve isteklerin çözülmesi konusunda ilgili yerlerle görüştü.

Vali Sonel, İpek Gündoğdu isimli vatandaşın çalıştığı iş yerindeki sorunu ile ilgili talebi işverenle görüşerek sonuçlandırınca 24 yaşındaki genç kızın mutluluktan gözyaşı döktü.

Pandemi dolayısıyla vatandaşlarla evlerinden bağlantı kurarak, istek ve taleplerini dinleyen Vali Sonel, “Bu hafta konsepti değiştirdik, biraz da pandemi nedeniyle tedbir amaçlı böyle ekrandan görüşelim istedik. Bizimle görüşmek isteyen 210 yöre insanımız bulunuyor. Biz, sizlerle tek tek görüşerek taleplerinizi alacağız ve Allah’ın izni, devletimizin imkanları, hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağız. Kapımız sizlere açıktır. İlettiğiniz her türlü sorunlarınızı çözme noktasında gereken gayreti göstereceğimizden de emin olmanızı isteriz. Devlet olarak yanınızdayız” diye konuştu.

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