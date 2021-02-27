Ordu´da organize suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama

Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU´nun Fatsa ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlisinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3´ü tutuklandı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama, Tefecilik, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, Mala Zarar Verme ve Suçluyu Kayırma´ suçlarının yer aldığı 13 eylemin failleri oldukları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği 4 adrese yapılan baskınlarda aralarında kamu görevlisin de yer aldığı C.Y., K.Ç., H.Y., A.D. ve R.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3´ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2021-02-27 10:05:04
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