Karantinadaki mahallelere büyükşehir desteği

Ordu Büyükşehir Belediyesi, pandemi sebebiyle karantina uygulanan iki mahallelede yaşayan vatandaşların her türlü ihtiyacını gidermek için seferber oldu.

Ordu’da artan Koronavirüs vakaları dolayısıyla tedbirler artırıldı. Bazı mahallelerde yaşanan vaka artışları ile karantina kararları alınmaya başlandı. Bu kapsamda Çatalpınar ilçesi Kıran Mahallesi'nde mahalle karantinası ve Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi'nde ise hane karantinası kararı alındı. Mahalle ve haneler için ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınırken, söz konusu mevkiiler ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verildi.

Alınan kararın ardından harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seferber oldu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Çatalpınar ve Çaybaşı ilçesinde karantinaya alınarak giriş ve çıkışların yasaklandığı Kıran Mahallesi ve hane karantinası uygulanan Köklük Mahallelerinde vatandaşların yardımına koşarak ekmek, gıda ve hijyen kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal yardım ağını her geçen gün artırarak ulaşılmadık vatandaş bırakılmadığını belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, vaka artışları sebebiyle karantina uygulanana mahalleleri de asla yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Sosyal belediyeciliğinde ötesinde bir dayanışma ruhu ile hareket ettiklerini aktaran Bilkay, “Çatalpınar ve Çaybaşı ilçelerimizde karantina kararlarının alınması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları doğrultusunda harekete geçtik ve en kısa sürede vatandaşlarımızın yanında olduk. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz, muhtarlarımızla istişare içerisinde olarak bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

