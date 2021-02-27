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Ordu´da bir mahalle karantinaya alındı

DHA

Ordu´da bir mahalle karantinaya alındı


Mustafa KIRLAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA)ORDU´nun Altınordu ilçesine bağlı Bahariye Mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. 
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Altınordu ilçesine bağlı Bahariye Mahallesi´nde yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla mahallede karantina kararının alınmasının gerekli olduğu ifade edildi. Açıklamanın devamında, "Bu kapsamda; Altınordu ilçesi Bahariye Mahallesi'nde 27.02.2021 tarihi saat 12.00´den itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkii ile olan giriş çıkışların kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Merkez Mustafa KIRLAK
2021-02-27 14:31:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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