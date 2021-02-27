Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

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Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı.

Bahariye Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakalarının tespit edilmesi, muhtemel vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda salgınının kontrol altına alınması amacıyla Bahariye Mahallesi karantina altına alındı. Mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.

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