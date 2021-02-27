Uzman çavuş, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

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Ahmet BAYRAK/AKKUŞ (Ordu), (DHA)ORDU´nun Akkuş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Demir (25), hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Salman Mahallesi´nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı´nda görevli Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Demir´den haber alamayan arkadaşları eve geldi. İçeri girenler, Demir´i yerde baygın halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Demir´in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Demir´in cansız bedeni otopsisi için hastane morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Akkuş Ahmet BAYRAK

2021-02-27 14:39:58



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