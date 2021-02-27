Fındık bahçesinde başına ağaç düşen yaşlı adam öldü

Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Perşembe ilçesinde fındık bahçesinde üzerine ağaç devrilen Dursun Yıldırım (88), hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Kazancılı Mahallesi´nde meydana geldi. Bakım çalışması için fındık bahçesine giden Dursun Yıldırım´ın üzerine, devrilmemesi için telle bağlanarak önlem alınan ağaç devrildi. Başına aldığı darbeyle kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım´ın yanına giden oğlu, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Dursun Yıldırım´ın cenazesi, savcılık incelemesin ardından Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK
2021-02-27 17:04:59
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