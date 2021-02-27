Fındık bahçesinde başına ağaç düşen yaşlı adam öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Perşembe ilçesinde fındık bahçesinde üzerine ağaç devrilen Dursun Yıldırım (88), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Kazancılı Mahallesi´nde meydana geldi. Bakım çalışması için fındık bahçesine giden Dursun Yıldırım´ın üzerine, devrilmemesi için telle bağlanarak önlem alınan ağaç devrildi. Başına aldığı darbeyle kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım´ın yanına giden oğlu, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dursun Yıldırım´ın cenazesi, savcılık incelemesin ardından Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK

2021-02-27 17:04:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.