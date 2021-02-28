Ordu´da fuhuş operasyonu: 12 şüpheli adliyede

Mustafa KIRLAK/FATSA(Ordu), (DHA) ORDU´nun Fatsa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3´ü kadın 12 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, Fatsa ilçesinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından tespit edilen adreslere dün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen 1´i yabancı uyruklu 3 kadın olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2021-02-28 09:26:57
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