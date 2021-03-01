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Gökyüzündeki parlama sonrası göktaşı bulduğunu iddia etti Ordulu Yaşar Aktaş: “Bu taşı gökyüzündeki parlamadan sonra buldum, mıknatıs tutuyor”

İHA

Gökyüzündeki parlama sonrası göktaşı bulduğunu iddia etti Ordulu Yaşar Aktaş: “Bu taşı gökyüzündeki parlamadan sonra buldum, mıknatıs tutuyor”

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yaşar Aktaş, geçen akşam gökyüzünde görülen parlama sonrası göktaşı olduğunu iddia etti cisim buldu.
Geçen günlerde Türkiye’ye düştüğü iddia edilen meteor, Karadeniz Bölgesi’nden de görüldü. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun’un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, insanlara heyecan yaşattı. Bazı kişilerin ‘gök taşı düşmesi’ ve ’şimşek çakması’ olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme geldi.

“Gökten havai fişek gibi yeşil bir şey indi”
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş, görülen bu doğa olayı sonrası yaklaşık 300 gram ağırlığında göktaşı bulduğunu iddia etti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay sonrası bölgeye giderek arama yaptığını ve kendisinin mıknatısa tutunan bir taş bulduğunu ve bunun göktaşı olduğunu iddia eden Yaşar Aktaş, “Gökten sanki böyle havai fişek gibi yeşilimsi bir ateş düşer gibi oldu. Belirli bir kısma kadar indi. Sonrasında yere düştü ve gece orada bir şey görünemeyeceğini düşündüm. Sabah baktım ve göktaşını yolun kenarında ummadığımız bir noktada buldum. Mıknatıs tutuyor, diğer cisimlerin mıknatıs tutmadığı iddia ediliyor” dedi.
Bilim insanları ile görüştüğünü ve taşın gerçek olması durumunda ciddi paralara satılabileceğini söylediklerini kaydeden Aktaş, “Bilim insanlarına fotoğraflarını da yolladım. Ben bunu düştükten ertesi gün sonra buldum. O parlamayı da gördüm, çok yeşilimsi bir renk. Şuan halen olay yerinde de zaten kaynak yapılmış demir kokusu var. Bunu internet üzerinden satmak istiyorum ve ilana koydum. Bilim insanlarına fotoğraflarını attım ve Trabzon’da bu işi yapan insanlar, yapılan analizler sonucu gerçek çıkması anlamında, küçük olan parçasının dahi 20 bin dolar civarında paralar edebileceğini söyledi” ifadelerine yer verdi.

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