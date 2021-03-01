Ordu’daki fuhuş operasyonunda 7 tutuklama

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen ve 12 kişinin gözaltına alındığın fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından pandemi kurallarını hiçe sayarak fuhuş yapanları teknik takibe alındı. Yapılan teknik takibin ardından ekipler, titizlikle düzenlediği operasyonda biri yabancı uyruklu 3 kadın ile 9 şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün güvenlik önlemleri eşliğinde Fatsa Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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