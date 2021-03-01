Ordu'da fuhuş operasyonuna 7 tutuklama

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Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Fatsa ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, Fatsa ilçesinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından tespit edilen adreslere cumartesi günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen 1´i yabancı uyruklu, 3'ü kadın, toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Fatsa Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si örgütlü olarak fuhuş, fuhşa teşvik veya yer temin etme suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2021-03-01 11:36:33



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